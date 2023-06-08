Папа Римский пока не готов принять кардинала Дзуппи
14:13 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая ночь Папы Римского Франциска в больнице после полостной операции на брюшной полости под общим наркозом прошла спокойно. Об этом сообщила в четверг служба печати Святого престола.
«Ночь прошла хорошо. Общее состояние хорошее, он в сознании и дышит самостоятельно. Результаты анализов хорошие. Понтифику рекомендован покой», — проинформировали в пресс-службе. 86-летний понтифик проведет в больнице имени Агостино Джемелли несколько дней. Ранее было объявлено о приостановлении всех его аудиенций до 18 июня. Пока неизвестно, когда он сможет принять кардинала Маттео Дзуппи, назначенного его спецпосланником по украинскому урегулированию и недавно вернувшегося из Киева. Как заявил сам Дзуппи, только после встречи с Папой Франциском будут определены его дальнейшие шаги.
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