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НОВОСТИ

В зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тыс. домов

14:31 08.06.2023

Прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

«На сегодняшний день складывается следующая обстановка: в 15 населенных пунктах подтоплено 14 тыс. домов. Сейчас проводится работа по эвакуации пострадавших. Эвакуированы 4 280 жителей», — сказал он. По его словам, из них основная масса размещается у родственников, 508 человек находятся в пунктах временного размещения.

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