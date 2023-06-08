В зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тыс. домов
14:31 08.06.2023
Прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.
«На сегодняшний день складывается следующая обстановка: в 15 населенных пунктах подтоплено 14 тыс. домов. Сейчас проводится работа по эвакуации пострадавших. Эвакуированы 4 280 жителей», — сказал он. По его словам, из них основная масса размещается у родственников, 508 человек находятся в пунктах временного размещения.
НОВОСТИ
- 14:42 08.06.2023
- НАТО планирует вернуть постулаты времен холодной войны для противостояния России
- 14:22 08.06.2023
- Герман Греф представил Михаилу Мишустину решения Сбера для ряда отраслей
- 14:13 08.06.2023
- Папа Римский пока не готов принять кардинала Дзуппи
- 13:46 08.06.2023
- Путин поддержит кандидатуру Собянина на сентябрьских выборах - Песков
- 13:32 08.06.2023
- В зоне евро началась "неглубокая" рецессия
- 13:19 08.06.2023
- Песков: Запад ограбил российское государство и предпринимателей
- 13:05 08.06.2023
- Сунак: При лейбористах энергетика Британии будет зависеть от России
- 12:53 08.06.2023
- Картаполов: Необходимости мобилизации в России сегодня нет
- 12:45 08.06.2023
- Аксенов: Северо-Крымский канал планируется питать из Днепра насосами
- 12:22 08.06.2023
- Еврокомиссия осудила польский закон о российском влиянии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать