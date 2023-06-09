Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа связаны с предполагаемым нарушением им Закона о шпионаже. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании Си-эн-эн адвокат экс-президента Джим Трасти.

По его словам, у защиты пока нет окончательного понимания содержания всех семи пунктов обвинения, которые, как ожидается, будут предъявлены Трампу во вторник в суде Майами (штат Флорида). «Фактически они связаны с обвинением [в нарушении] Закона о шпионаже, что просто нелепо, учитывая факты по этому делу», — отметил юрист. Он пояснил, что обвинения основываются на параграфе 793 раздела 18 Свода законов США (сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны).

Кроме того, как пояснил адвокат, Трампу, как ожидается, будет инкриминировано препятствование правосудию и предоставление заведомо ложных сведений в соответствии с параграфами 1512 (оказание давление на свидетеля, жертву или осведомителя) и 1519 (уничтожение, изменение или фальсификация данных в рамках федеральных расследований или дел об банкротстве). По словам Трасти, обвинения в адрес Трампа могут касаться также предполагаемого участия в сговоре.

Параграф 793 раздела 18 Свода законов США предусматривает санкции за получение информации, относящейся к сфере обороны, с «намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или на пользу любого иностранного государства». Данный параграф предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Данное положение также предусматривает санкции за незаконное изъятие и хранение соответствующих документов, без уточнения умысла. Параграф 1519 раздела предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 20 лет. Параграф 1512 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Ранее в четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что власти США уведомили его адвокатов о том, что ему будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами. Как пояснила телекомпания Си-эн-эн, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры.