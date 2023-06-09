Швеция может разместить войска НАТО до вступления в альянс — правительство
13:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории королевства до официального присоединения к альянсу. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.
«Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. <…>. Подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и личного состава на территории Швеции. Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции», — приводит агентство Рейтер их слова. Министр и глава правительства Швеции написали колонку в газете «Дагенс нюхетер».
По их оценке, Россия будет в ближайшее время оставаться «угрозой для соседних стран».
НОВОСТИ
- 13:20 09.06.2023
- Экс-премьер Японии назвал ошибочной позицию Токио по Украине
- 13:05 09.06.2023
- Система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели
- 13:00 09.06.2023
- В Запорожской области создано народное ополчение — Балицкий
- 12:32 09.06.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 83 рубля
- 12:20 09.06.2023
- В Харькове прогремел взрыв — ТВ
- 12:05 09.06.2023
- Беспилотник упал в Воронеже, двое ранены
- 12:00 09.06.2023
- Верховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото должно быть передано Украине
- 11:32 09.06.2023
- Десантис на фоне вызова Трампа в суд обещал бороться с ангажированностью Минюста США
- 11:20 09.06.2023
- Большие потери ВСУ при активизации боев были ожидаемы — Белый дом
- 11:05 09.06.2023
- Ведущие британские вузы были задействованы в разработке иранских беспилотников — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать