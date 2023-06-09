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Швеция может разместить войска НАТО до вступления в альянс — правительство

13:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории королевства до официального присоединения к альянсу. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.

«Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. <…>. Подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и личного состава на территории Швеции. Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции», — приводит агентство Рейтер их слова. Министр и глава правительства Швеции написали колонку в газете «Дагенс нюхетер».

По их оценке, Россия будет в ближайшее время оставаться «угрозой для соседних стран».

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