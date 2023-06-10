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В Донецке прогремели три взрыва, работает система ПВО

17:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прозвучали в субботу в центре Донецка, передает корр. ТАСС. В экстренных службах уточнили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Отработала система ПВО», — сказал собеседник агентства.

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