Сбер в День России выпустил свой видеоманифест

10:10

В День России Сбер опубликовал на своем сайте видеоролик, призванный стать манифестом компании и продемонстрировать как ее продукты объединяют россиян в разных частях страны. В видео, которое длится около 4 минут, рассказываются о молодом человеке, который отправился к любимой с Дальнего Востока в Калининград и демонстрируется, как жители разных регионов – от востока до запада РФ живут, активно используя сервисы Сбера – например, для оплаты билетов и товаров, доставки продуктов, получения видеоконсультаций, перевода финансов. Небольшие бытовые истории – забавные и лирические, - вплетенные в основной сюжет видеоролика, показывают, как продукты компании помогают россиянам улучшить или облегчить их жизнь, потому что Сбер понимает каждого клиента в любой точке нашей страны.

При этом видеоманифест, созданный специально к 12 июня, обращает внимание на широту нашей страны и ее культурное разнообразие – ведь в РФ в 11 часовых поясах живут 190 народностей, говорящих на 277 языках, со своими традициями, которые важно учитывать при создании современных сервисов. Эти особенности России и связь страны со Сбером подчеркивается слоганом компании - «Свой для каждого, свой для 106 миллионов».