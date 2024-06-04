НАТО не должна прибегать к коллективной обороне в ответ на диверсии в Польше — министр

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не должна применять статьи 4 и 5 Североатлантического договора, определяющие порядок коллективной обороны, для ответа на гибридные угрозы, в том числе на произошедшие, по утверждению Варшавы, акты диверсии в Польше. Такое мнение выразил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio.

«Статьи 4 и 5 [Североатлантического договора] предназначены для реакции на реальные угрозы военного характера», — отметил польский политик. Статьи о коллективной обороне представляют собой «абсолютное оружие» альянса, подчеркнул Семоняк.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что страны НАТО в настоящее время не обсуждают возможность задействования принципа коллективной обороны в свете ситуации вокруг Польши и утверждений о гибридных атаках в отношении нее.

В последнее время в Варшаве все чаще заявляют об актах диверсии и саботажа, совершаемых якобы по заказу российских либо белорусских спецслужб. В частности, в руководстве страны утверждают, что в произошедших в стране в начале мая пожарах видно иностранное вмешательство.