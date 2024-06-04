Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ
10:58 04.06.2024
40% похищенных у россиян средств направляются в ВСУ и используются для ведения военных действий против России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«В принципе, этого никто не скрывает, поскольку в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования», – рассказал Станислав Кузнецов.
По его словам, примерно 20% из украденных денег уходит украинским органам власти, которые курируют деятельность мошеннических колл-центров. Еще 20% используется для оплаты работы тех, кто сидит в наушниках и обманывает наших граждан. Еще 20% – это чистая прибыль того, кто организовал всю эту деятельность.
«Кстати, сотрудники колл-центров на Украине освобождены от призыва в ВСУ. То есть власти Украины полагают, что, обворовывая россиян, эти мошенники приносят больше пользы, чем на передовой», – подчеркнул Станислав Кузнецов.
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