Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ

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40% похищенных у россиян средств направляются в ВСУ и используются для ведения военных действий против России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В принципе, этого никто не скрывает, поскольку в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования», – рассказал Станислав Кузнецов.

По его словам, примерно 20% из украденных денег уходит украинским органам власти, которые курируют деятельность мошеннических колл-центров. Еще 20% используется для оплаты работы тех, кто сидит в наушниках и обманывает наших граждан. Еще 20% – это чистая прибыль того, кто организовал всю эту деятельность.

«Кстати, сотрудники колл-центров на Украине освобождены от призыва в ВСУ. То есть власти Украины полагают, что, обворовывая россиян, эти мошенники приносят больше пользы, чем на передовой», – подчеркнул Станислав Кузнецов.