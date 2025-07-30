Главные события землетрясения на Камчатке уже прошли — директор Института физики Земли РАН
11:20 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самые главные события мощного землетрясения на Камчатке, в том числе цунами, уже прошли, сказал ТАСС директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий.
«Самое главное событие землетрясения уже прошло. Сильный толчок уже произошел. Цунами уже произошло», — сказал он.
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