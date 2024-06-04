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НОВОСТИ

Курс доллара на Московской бирже снизился до 89 руб., евро — до 96,54 руб.

10:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 8,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 89 руб.

Евро снизился на 45 коп., до 96,54 руб.

В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 1,7 коп., до 12,29 руб.

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