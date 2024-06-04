Четыре иранки зарегистрировались кандидатами на выборы президента

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре женщины прошли регистрацию для участия в выборах президента Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

Оно приводит их имена — Зохре Элахиян, Сейедех Хамиде Зарабади, Хаджар Ченарани и Рафат Байят. Все они бывшие депутаты иранского парламента (Меджлиса).

Элахиян 56 лет, по образованию врач, сейчас работает в Академии медицинских наук Ирана. Зарабади 45 лет, представляет крыло реформистов. На пресс-конференции после регистрации своей кандидатуры заявила, что во внешней политике выступает за «деэскалацию» и выразила надежду, что когда-нибудь иранцы изберут президентом женщину.

Ченарани также 45 лет, она была депутатом Меджлиса. Работала в парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политики. Ее отец погиб в ирано-иракской войне (1980–1988 годов). Во время работы в качестве парламентария, выступала за принятие законов об ужесточении правил обязательного ношения хиджаба для женщин Ирана.

Байят 66 лет, по образованию социолог. В 2005 и 2009 годах регистрировалась в качестве кандидата на выборы президента, но ее кандидатуру не одобрил Совет стражей конституции. На сегодняшний день ни одна иранская женщина не появлялась в окончательном списке кандидатов на выборах главы исполнительной власти в стране.