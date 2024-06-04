КНР делает успехи в работе над отказом от технологий США при производстве чипов — WSJ
10:20 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай продвигается вперед в своих усилиях по ликвидации зависимости от американских технологий при производстве чипов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В качестве примера издание приводит деятельность одного из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Газета отмечает, что, хотя производственные процессы SMIC могут «на несколько поколений опаздывать» по сравнению с лидерами этой сферы, например тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) или южнокорейской Samsung Electronics, китайская компания «интенсивно внедряет отечественное оборудование по производству полупроводников». При этом снижается зависимость Китая от американских инструментов, сказал газете источник, знакомый с вопросом. «Запретив все, вы вынуждаете спящего льва проснуться», — заявил в беседе с The Wall Street Journal бывший сотрудник TSMC, имея в виду экспортные ограничения в сфере полупроводников со стороны США.
Как подчеркивает издание, стремление производить чипы при помощи собственных механизмов защитит Пекин от санкций Соединенных Штатов, которые вместе с Нидерландами и Японией ограничили поставки в Китай технологий для производства полупроводников. Эти меры, с одной стороны, подорвали производственные возможности Китая в этой области, с другой стороны, побудили вкладывать в нее больше средств, развиваться и экспериментировать, пишет газета.
Для полной локализации производства чипов Китаю потребуется не только самостоятельно собирать оборудование. Все его составляющие, равно как и сами полупроводниковые пластины, также должны быть китайскими, указывает The Wall Street Journal.
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