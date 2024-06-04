В Сбере предлагают ужесточить наказание для дропперов

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В Сбере предлагают ужесточить борьбу с дропперами, которые занимаются выводом похищенных мошенниками у россиян средств. Речь идет о запрете использования чужих банковских карт и передачу своих третьим лицам, а уголовная ответственность должна быть до 10 лет тюрьмы. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

По данным Сбера, в России количество дропов достигает 2 млн человек – это в два раза больше, чем в прошлом году. «Мы считаем, что для повышения эффективности борьбы с ними России стоит обратиться к опыту наших соседей – Белоруссии, – рассказал Станислав Кузнецов. – Там введена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к интернет-банку для их использования в противоправных целях. За передачу карт третьим лицам грозит до 10 лет тюрьмы. Благодаря такому ужесточению в Белоруссии объемы краж средств уменьшились в два раза».

Поэтому Сбер поддерживает инициативу МВД по запрету использования чужих банковских карт и передачу своих третьим лицам, отметил он. «Нам бы хотелось, чтобы наказание было жестким – аналогичным установленным в Белоруссии 10 годам», – добавил Станислав Кузнецов.