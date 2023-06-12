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В Миноброны ФРГ отказались комментировать информацию об уничтожении «Леопардов»

13:45 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны ФРГ не может ничего сказать о числе подбитых на Украине танков Leopard («Леопард») или подтвердить уничтожение радиолокационной станции (РЛС) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM, поставленного Киеву. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

«Я не могу сообщить вам о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны», — сказал он на просьбу прокомментировать данные РФ об утрате ВСУ как минимум семи Leopard. При этом Мюллер отказался предоставлять информацию о возможных дополнительных поставках танков в свете уничтожения германской техники российскими силами.

Не стал он комментировать и уничтожение РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. «И касательно этого пункта я не могу предоставить сведений», — сказал Мюллер.

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