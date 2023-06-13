Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах — СМИ
09:05 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах. Об этом сообщает в понедельник на своем сайте газета «Гардиан», ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
«Я не представляю себе ситуацию, при которой он будет кандидатом [в парламент] в этом или следующем году», — заявил изданию высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии.
9 июня экс-премьер сложил депутатские полномочия, после того как выяснилось, что комитет по привилегиям британского парламента намерен признать Джонсона виновным в том, что он пытался ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина. Бывший лидер считает расследование комитета примером охоты на ведьм и попыткой пересмотреть результаты референдума о Brexit 2016 года. Конфликт между Джонсоном и Сунаком осложнило также то, что действующий премьер не дал ближайшим соратникам своего предшественника получить места в Палате лордов британского парламента по его представлению. На фоне этой ситуации Джонсон демонстративно заявил, что покидает депутатское кресло «по крайней мере пока», сразу оговорившись о возможности возвращения в большую политику.
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