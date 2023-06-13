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ФРГ не может заменить каждый выведенный из строя на Украине Leopard - Писториус

11:20 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2 («Леопард-2»), но продолжит поставлять Киеву вооружения. С таким утверждением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя информацию об уничтожении военной техники немецкого производства.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя», — приводит его слова во вторник газета «Бильд». Писториус отметил, что сама природа войны такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие. «Именно поэтому наша поддержка Украины так важна», — добавил он.

«Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100», — сообщил министр. В феврале правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, в том числе Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley.

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