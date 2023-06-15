Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»
17:00 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина еще не начала свое контрнаступление, а проводит «тестирование всей линии фронта». С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Идет тестирование всей линии фронта, — заявил Подоляк, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. — Мы еще не начинали контрнаступления как такового».
По его мнению, Украина сегодня демонстрирует современный способ ведение боевых действий. «То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях», — сказал Подоляк.
При этом он высказал несогласие с оценками западных экспертов по поводу ситуации в зоне боевых действий на Украине. «Нет никаких западных экспертов, которые бы понимали в этой войне, потому что у них все время ошибки. Они все время провоцируют и пророчат», — считает Подоляк.
Говоря о сроках завершения боевых действий на Украине, он отметил, что это, по его мнению, произойдет не раньше 2024 года.
НОВОСТИ
- 16:56 15.06.2023
- Пользователи платформы SberCIB Terminal стали проводить на ней в 10 раз больше времени
- 16:32 15.06.2023
- В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»
- 16:12 15.06.2023
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что всерьез думает о переезде в Россию
- 16:00 15.06.2023
- Страны БРИКС обсудят вопрос общих расчетных единиц на саммите в ЮАР
- 15:57 15.06.2023
- Россия может выступить создателем платформы по управлению углеродными балансами для ШОС и БРИКС
- 15:32 15.06.2023
- Скидки на нефть для дружественных стран станут меньше — Орешкин
- 15:12 15.06.2023
- Обучать детей мигрантов русскому языку нужно за счет средств бюджета — Фадеев
- 15:00 15.06.2023
- На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые хотели взорвать отдел МВД в Пятигорске
- 14:36 15.06.2023
- Сбер: Концепт будущего – аудиторские программы для проверки искусственного интеллекта
- 14:32 15.06.2023
- Биржевая цена газа в Европе превысила $550 за 1 тыс. куб. м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать