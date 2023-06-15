Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина еще не начала свое контрнаступление, а проводит «тестирование всей линии фронта». С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Идет тестирование всей линии фронта, — заявил Подоляк, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. — Мы еще не начинали контрнаступления как такового».

По его мнению, Украина сегодня демонстрирует современный способ ведение боевых действий. «То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях», — сказал Подоляк.

При этом он высказал несогласие с оценками западных экспертов по поводу ситуации в зоне боевых действий на Украине. «Нет никаких западных экспертов, которые бы понимали в этой войне, потому что у них все время ошибки. Они все время провоцируют и пророчат», — считает Подоляк.

Говоря о сроках завершения боевых действий на Украине, он отметил, что это, по его мнению, произойдет не раньше 2024 года.