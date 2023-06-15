Британия, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО — заявление
17:12 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондон, Копенгаген, Амстердам и Вашингтон заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Киева средствами ПВО. Как говорится в совместном заявлении четырех стран, распространенном в четверг Минобороны Соединенного Королевства, поставки уже начаты и должны завершиться в ближайшие недели.
«Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель», — сказано в документе.
НОВОСТИ
- 17:12 15.06.2023
- Британия, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО — заявление
- 17:00 15.06.2023
- Подоляк заявил, что Киев проводит не контрнаступление, а «тестирование всей линии фронта»
- 16:32 15.06.2023
- В Киеве подтвердили получение предложений о сотрудничестве по «израильской модели»
- 13:32 15.06.2023
- Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
- 11:32 15.06.2023
- Белорусские пограничники сбили в конце мая украинский ударный беспилотник
- 10:20 15.06.2023
- ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском — советник Пушилина
- 10:00 15.06.2023
- ВСУ не удалось в ходе контрнаступления добиться ни малейших успехов - Макгрегор
- 09:05 15.06.2023
- В Крыму за ночь и утро сбиты или заглушены 9 БПЛА
- 09:00 15.06.2023
- ВС России пресекли попытку ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении
- 23:03 14.06.2023
- Начальник Военного штаба ЕС: Об отправке войск НАТО на Украину "не может быть и речи"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать