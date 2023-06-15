Британия, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО — заявление

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон, Копенгаген, Амстердам и Вашингтон заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Киева средствами ПВО. Как говорится в совместном заявлении четырех стран, распространенном в четверг Минобороны Соединенного Королевства, поставки уже начаты и должны завершиться в ближайшие недели.

«Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель», — сказано в документе.