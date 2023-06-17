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Дания готова передать Украине истребители F-16 с рядом условий

15:40 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Копенгаген готов передать Киеву истребители F-16, хотя и с рядом условий. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, выступая на политическом фестивале «Фолькемёдет» на острове Борнхольм.

Ранее было объявлено, что Дания в ближайшем будущем начнет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 и обслуживать их. «Это первый шаг в развитии современной украинской авиации, — приводит слова политика телеканал ТВ2, — <…> следующим шагом, конечно же, станет вопрос о фактической передаче боевых самолетов Украине. Украине как никогда нужны самолеты, если она хочет победить. Это касается и датских истребителей F-16».

Передача произойдет в том случае, если другие страны тоже согласятся на этот шаг, а США одобрят его. «Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты: если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их, требуется коалиция стран. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F-16 — это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы [это решение] не поддержали», — заявил исполняющий обязанности министра.

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