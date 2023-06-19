Семь человек пострадали при обстреле Валуек Белгородской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского округа Белгородской области. Среди пострадавших один ребенок, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу», — проинформировал глава региона.