Семь человек пострадали при обстреле Валуек Белгородской области
09:20 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского округа Белгородской области. Среди пострадавших один ребенок, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу», — проинформировал глава региона.
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