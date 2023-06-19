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ФСБ предотвратила теракты в отношении руководителей Запорожской области

11:20 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся военной разведкой Украины в отношении руководителей Запорожской области, задержана подозреваемая. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области. «Органами внутренних дел Запорожской области в отношении задержанной пособницы возбуждены уголовные дела ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств)», — сообщили в ФСБ.

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