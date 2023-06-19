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НАТО против заморозки конфликта на Украине — Столтенберг

15:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, который посещает Германию. Его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

«Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — сказал Столтенберг. Это первое заявление генсека НАТО после переговоров в Киеве и Москве представителей африканских стран, предложивших инициативу по урегулированию украинского конфликта, основанную в том числе на идее прекращения боевых действий.

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