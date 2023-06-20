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Мэр Собянин: Проезд на первом маршруте речного транспорта по Москве- реке будет бесплатным по 23 июня

18:48 20.06.2023

Поездки по первому маршруту речного транспорта в Москве будут бесплатными до 23 июня. По словам мэра Москвы Сергей Собянина, сегодня в присутствии главы РФ был открыт регулярное пассажирское сообщение по Москве-реке. “Это уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике”, - написал мэр у себя в Telegram-канале.

Водный маршрут протяженностью 6,5 км пролегает между причалами "Киевский" и "Сердце столицы". Пассажиры смогут добраться от Киевского до "Сити" без пересадок примерно за 20 минут.
По маршруту будут курсировать 8 электросудов, названных в честь московских рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое судно может брать на борт до 50 пассажиров. По словам градоначальника, основные элементы судов, в том числе программное обеспечение, произведены в РФ. На судах в салонах  есть USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, специальные площадки для перевозки самокатов и велосипедов.
По словам Собянина, оператором речного транспорта стала компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". С ней заключен контракт полного жизненного цикла: компания 15 лет будет заниматься поставкой, ремонтом и техническим обслуживанием электросудов и плавучих причалов.
Как отмечает глава Москвы, идет подготовка к запуску второго регулярного маршрута "Автозаводский мост — Печатники" протяженностью 13 км, который планируют открыть до конца года. Собянин отмечает, что в итоге поездки станут удобнее для жителей 18 районов столицы, примерно для 1,5 млн человек. Кроме того, использование электрических судов позволит улучшить экологическую ситуацию в столице.
Оплачивать проезд пассажиры смогут, используя билеты “Кошелек" карты "Тройка", абонемент "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.

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