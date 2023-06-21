Будущие контрактники рассказали о своем желании защищать страну с оружием в руках

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В Москве горожане, прибывшие в пункт отбора на контрактную военную службу, рассказали журналистам, почему намерены отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Пункт отбора, расположенный на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, действует уже несколько месяцев и работает в формате единого окна, что позволяет избежать очередей.

Один из потенциальных контрактников заявил представителям СМИ, что он из семьи военнослужащих и потому сомнений по поводу того, надо ли ехать на СВО, у него не было. «Единственное, я ждал, долго не ехал туда - матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть», - отметил мужчина. По словам другого кандидата, он намерен помогать стране с оружием в руках: «Хочу постоять за свою Родину, за свое Отечество».

По словам еще одного будущего контрактника, он будет полезен в зоне СВО: «Принял решение, что нужно съездить, помочь ребятам. Моя помощь, я считаю, будет там полезна. И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там». Для некоторых, поездка в зону СВО будет уже не первой. «Принял добровольно контракт. Уже еду вторую кампанию. Родственники все довольны, рады. Не жалею. Я патриот своей страны», - рассказал один мужчина.

Как уже сообщала «Независимая газета», информацию о работе пункта набора на контрактную службу и критериях отбора можно получить по телефону 117 или на городском портале mos.ru. С 4 апреля в мессенджере Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы пользователей о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.