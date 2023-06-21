Депутат МГД Козлов: Регионы перенимают опыт работы столичного пункта отбора на службу по контракту
17:32 21.06.2023
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Александр Козлов (справа) посетил пункт
набора контрактников на улице Яблочкова.
Фото Александра Авилова
Депутат отмечает, что в Москве человек, который пришел подписывать контракт, в одном месте получает все необходимые консультации, а межведомственное взаимодействие дает возможность организовать получение нужных документов, пройти медицинское освидетельствование и психологический отбор. Козлов также заявил, что важно поддержать граждан, записавшихся на военную службу. «Все должны понимать, что заключение контракта не оставляет человека один на один с собой, - считает депутат МГД. - Вся страна поддерживает ребят – и государство, и общество. И это настраивает на позитивный лад, на достижение результата - победу в специальной военной операции».
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