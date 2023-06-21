Депутат МГД Козлов: Регионы перенимают опыт работы столичного пункта отбора на службу по контракту

17:32

Александр Козлов (справа) посетил пункт

набора контрактников на улице Яблочкова.

Фото Александра Авилова

Российские регионы перенимают опыт Москвы по организации работы пунктов отбора контрактников. По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, в столичном пункте работа «организована на высоком уровне». «Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса», – заявил депутат. По словам парламентария, о высоком уровне организации работы пункта, расположенного на улице Яблочкова, говорят и кандидаты в контрактники. «Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. И это действительно является преимуществом. Бегать по разным инстанциям, собирать справки никто не хочет. А здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – заявил Козлов.

Депутат отмечает, что в Москве человек, который пришел подписывать контракт, в одном месте получает все необходимые консультации, а межведомственное взаимодействие дает возможность организовать получение нужных документов, пройти медицинское освидетельствование и психологический отбор. Козлов также заявил, что важно поддержать граждан, записавшихся на военную службу. «Все должны понимать, что заключение контракта не оставляет человека один на один с собой, - считает депутат МГД. - Вся страна поддерживает ребят – и государство, и общество. И это настраивает на позитивный лад, на достижение результата - победу в специальной военной операции».