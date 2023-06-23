Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной причиной решения отправиться в зону СВО

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Потенциальные контрактники, прибывшие в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, считают, что мужчинам сейчас важно защищать Родину.

«Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения, - сообщил представителям СМИ один из кандидатов. - Считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом». Еще один потенциальный военнослужащий говорит, что заключить контракт на военную службу его также сподвигла любовь к Родине.

«Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», — говорит он. По словам еще одного горожанина, воинская служба во время проведения специальной военной операции (СВО) – долг каждого мужчины. «Любая служба, в армии, где-то еще, в связи со сложившейся ситуацией – это долг мужчины – защищать своих близких, свою семью, народ, детей», — отмечает будущий контрактник.

Как уже сообщала «Независимая газета», пункт отбора граждан на военную службу по контракту расположен по адресу улица Яблочкова д. 5, стр. 1. Максимум сведений о работе пункта и условиях набора на контрактную службу горожане могут получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы пользователей о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их близких.