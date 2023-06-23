0
0
0
НОВОСТИ

Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной причиной решения отправиться в зону СВО

09:42 23.06.2023

Потенциальные контрактники, прибывшие в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, считают, что мужчинам сейчас важно защищать Родину. 

«Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения, - сообщил представителям СМИ один из кандидатов. - Считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом». Еще один потенциальный военнослужащий говорит, что заключить контракт на военную службу его также сподвигла любовь к Родине.
«Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», — говорит он. По словам еще одного горожанина, воинская служба во время проведения специальной военной операции (СВО) – долг каждого мужчины. «Любая служба, в армии, где-то еще, в связи со сложившейся ситуацией – это долг мужчины – защищать своих близких, свою семью, народ, детей», — отмечает будущий контрактник.
Как уже сообщала «Независимая газета», пункт отбора граждан на военную службу по контракту расположен по адресу улица Яблочкова д. 5, стр. 1. Максимум сведений о работе пункта и условиях набора на контрактную службу горожане могут получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы пользователей о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их близких.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 23.06.2023
ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после его погружения — WSJ
0
63
09:20 23.06.2023
Израиль видит уже у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине — Нетаньяху
0
85
09:05 23.06.2023
ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию
0
113
09:00 23.06.2023
ПВО сбила беспилотник над Курском
0
114
22:45 22.06.2023
Обломки батискафа «Титан» найдены на дне примерно в полукилометре от «Титаника»
0
749
22:30 22.06.2023
Америка хочет создать в Индии базу по ремонту своих боевых кораблей и самолетов
0
618
22:10 22.06.2023
Компания OceanGate Expeditions считает экипаж батискафа «Титан» погибшим
0
668
20:40 22.06.2023
Президент Украины отстранил от должности посла в Белоруссии, не назначив преемника
0
708
19:16 22.06.2023
В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» найдены неопознанные обломки
0
784
18:50 22.06.2023
Индонезия не возобновила безвизовый въезд для граждан из 159 стран
0
789

Возврат к списку