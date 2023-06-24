Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

10:19

Потенциальные контрактники, прибывшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, сообщили, что желают защитить свою Родину.

Один из них заявил журналистам, что о службе по контракту узнал из плакатов, установленных на улицах Москвы. «Очень важно уметь и хотеть защищать свою Родину для подрастающего поколения», - отметил кандидат. Еще один будущий контрактник говорит, что решил отправиться на воинскую службу, чтобы помочь уже действующим в зоне специальной военной операции молодым людям. «Я считаю себя патриотом и хочу за Родину даже может быть оставить свою жизнь. Но больше я волнуюсь за молодых людей, которые там уже служат и отдают долг Родине», - заявил мужчина.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся на улице Яблочкова в апреле. Информацию о его работе и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на городском портале mos.ru. В единый пункт отбора могут прийти контрактники из разных регионов России. В одном месте можно оформить все необходимые документы, пройти собеседования и медосмотр. Для оформления контракта на воинскую службу добровольцам нужен паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии. Кроме того, в мессенджере Telegram действует чат-бот, который отвечает на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.