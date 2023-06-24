Воронежский губернатор опроверг сообщения о продвижении военной техники в регионе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг сообщения о продвижении военной техники в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», — написал он.