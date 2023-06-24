Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

14:36

Жителям Москвы в нынешней ситуации следует доверять только проверенным источникам информации, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ограничений на въезд и выезд из мегаполиса нет, а сообщения о перекрытии дорог не соответствуют реальности. «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Из-за проведения проверочных мероприятий на транспорте могут возникать затруднения с движением машин, отметил мэр. «Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня - в нашем единстве и консолидации общества», - заявил Собянин.

Как уже сообщала «Независимая газета», 24 июня Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве усиливаются меры безопасности, в частности вводится дополнительный контроль на дорогах и ограничивается проведение массовых мероприятий. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что для пресечения возможных терактов в Москве и Московской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Также режим КТО введен в Воронежской области.

Причиной введения режима КТО стала попытка военного мятежа - в ночь на 24 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул очередные обвинения в адрес руководства Минобороны РФ и заявил, что бойцы его компании направляются в Ростов-на-Дону, а также готовы двинуться на Москву, чтобы изменить ситуацию в стране.

В Telegram появились видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Сам штаб был окружен участниками «Пригожинского мятежа». Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», заявив, что их обманом втянули в «преступную авантюру Евгения Пригожина». ФСБ возбудила уголовное дело в связи с попыткой военного мятежа, бойцов ЧВК призывают задержать Пригожина и не подчиняться его приказам.

Президент РФ Владимир Путин в своем экстренном обращении сегодня заявил, что действия сил под руководством Пригожина – «предательство». «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», - заявил глава РФ, который пообещал, что «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей» «ответят за это».

Пригожин в ответ заявил, что «бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие»: «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».