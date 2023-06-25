Будущие контрактники рассказали о своей мотивации отправиться в зону СВО

12:18

В Москве горожане, намеренные заключить контракт на прохождение военной службы и прибывшие в единый столичный пункт отбора контрактников, рассказали о том, почему отправляются в армию. «На передовой ребята и они тоже ждут помощи. И я думаю, что каждый автомат может помочь в этой победе», - сообщил представителям СМИ один из потенциальных военных. Другой будущий контрактник говорит, что уже имеет опыт ведения боевых действий, который должен пригодиться в зоне специальной военной операции (СВО). «Я уже третий раз иду. Первые две командировки мы были на Кременной, Рубежном, Попасной, Соледаре, Яковлевке», - сообщил мужчина.

Как уже сообщала «Независимая газета», пункт набора граждан на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию о работе пункта и условиях набора контрактников можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также в мессенджере Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, отвечающий на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Пункт на улице Яблочкова действует в формате МФЦ – потенциальные контрактники в одном месте могут оформить необходимые документы, пройти тестирование и медицинское обследование. Чтобы оформить контракт гражданам требуется паспорт, военный билет, диплом, при наличии - свидетельства о браке и рождении детей.