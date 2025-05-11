0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский выдвинул условие для начала переговоров с Россией

11:25 11.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова к переговорам с Россией, только если Москва согласится на предложенное Киевом и рядом стран Евросоюза прекращение огня с 12 мая. Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети X.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10442
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10825
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10174
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10511
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10443
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10432
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10333
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10463
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10358
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10233

Возврат к списку