Зеленский выдвинул условие для начала переговоров с Россией

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова к переговорам с Россией, только если Москва согласится на предложенное Киевом и рядом стран Евросоюза прекращение огня с 12 мая. Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети X.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — отметил он.