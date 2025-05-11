Температура воздуха в Москве 11 мая днем может не превысить +9С - синоптики

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, местами умеренный небольшой дождь и температура воздуха до плюс 9 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер ожидается северо-западный, западный скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Вся европейская часть России в ближайшее время окажется под влиянием холодной погоды, аномалия составит 2-7 градусов ниже майских характеристик. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выраженное распространение холодной погоды, отрицательных аномалий температуры, конечно, везде разных, будет отмечаться на всей европейской территории России в ближайшие дни. Если в центре — на 4-7 градусов температура ниже нормы, то на Волге — на 3-4 градуса температура будет ниже климатических характеристик мая», — сказал он.