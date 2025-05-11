Макрон срмневается, что Киев согласится на продолжение переговоров в Стамбуле

11:00 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, что перед возобновлением переговоров России и Украины нужно добиться безоговорочного прекращения огня.

"По определению переговоры не должны быть раньше перемирия без предварительных условий", - приводят западные СМИ слова Макрона, комментировавшего предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

"Нам нужно стоять твердо с американцами и заявить, что перемирие должно быть без предварительных условий, а потом мы обсудим все остальное", - продолжил Макрон.

Он утверждает, что Россия "по-прежнему хочет выиграть время" в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, Макрон выразил сомнения, что Киев согласится на продолжение переговоров в Стамбуле.