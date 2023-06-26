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НОВОСТИ

Мэр Собянин: В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

09:55 26.06.2023

Ограничения, связанные со введенным в Москве режимом контртеррористической операции (КТО), отменены. По словам мэра столицы Сергея Собянина, выпускной для школьников, который не состоялся в выходные, планируется провести 1 июля.

«Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Отметим, что 24 июня, на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер», силы которого направились по направлению к столице РФ, мэр Москвы объявил понедельник 26 июня нерабочим днем - за исключением горожан, работающих в органах власти, на предприятиях непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. Несмотря на то, что мятеж был прекращен, решено было оставить понедельник нерабочим.

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