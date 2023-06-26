Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
15:58 26.06.2023
С 2011 года инвестиции в основной капитал Москвы увеличились в 6,9 раза. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, общая их сумма за 11 лет превысила 30 трлн руб. Рост капиталовложений позволяет расширять деятельность компаний и предприятий и открывать новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места, а также повышать уровень зарплат, а значит и уровень доходов москвичей.
Как написал мэр в своем Telegram-канале, только в 2022 году инвесторы вложили в экономику Москвы более 5,9 трлн руб. Основные направления инвестиций – транспорт, строительство, обрабатывающие производства, научная и IT-сферы.
По мнению Собянина, инвестиционный интерес увеличивается благодаря действиям городских властей, ведь Москва активно поддерживает инвесторов, предлагая им различные инструменты стимулирования развития. К примеру, в российской столице предпринимателям доступны удобные форматы бизнес-взаимодействия с городом, для них действует сразу несколько специализированных информационных платформ, таких как «Инвестпортал» и «Портал поставщиков». Также столичные власти оказывают бизнесменам консультационную поддержку и помогают в подборе площадок для размещения.
Согласно данным градоначальника, в Москве предприятия могут получить льготные кредиты, а затем направить финансы в производство и строительство нежилых объектов. Как отметил Собянин, каждый вложенный городом в стимулирование бизнеса рубль возвращается в виде 55 руб. в инвестициях в экономику мегаполиса.
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