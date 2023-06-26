0
0
51
НОВОСТИ

Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса

16:40 26.06.2023

В Москве в Центральном административном округе стартовало строительство гостиничного комплекса на 73 номера. По словам руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, объект, расположенный по адресу Большая Татарская улица, владение 21, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Комплекс, состоящий из двух корпусов площадью 17,4 тыс. кв м, будет объединен общим подземным пространством.

Согласно информации Лёвкина, корпус, выходящий фасадом на Большую Татарскую улицу, будет трехэтажным, в нем предусмотрены трехуровневые номера. Второй корпус будет переменной этажности (6-8 этажей), в нем спроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами. Фасады корпусов планируется выполнить в современном классическом стиле, учитывая окружающую малоэтажную застройку разных времен.

 Проект будет выполняться в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая с 2011 года ежегодно формируется на основании Государственной программы «Градостроительная политика», принятой мэром столицы Сергеем Собяниным.

По словам Лёвкина, с начала 2023 года в Центральном административном округе ввели в эксплуатацию уже три гостиничных комплекса, которые расположены в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Построенные гостиницы рассчитаны на 528 номеров. До конца 2023 года предполагается ввести в эксплуатацию еще одну гостиницу в Замоскворечье. В результате номерной фонд отелей Центрального административного округа Москвы полнится еще 240 номерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 26.06.2023
Посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу — Лавров
0
15
16:32 26.06.2023
ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
0
82
16:12 26.06.2023
Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
0
119
16:00 26.06.2023
Польша передаст украинским полиции и погранслужбе «тысячи автоматов и миллионы патронов»
0
133
15:58 26.06.2023
Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
0
131
15:32 26.06.2023
В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры
0
171
15:12 26.06.2023
Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
0
194
15:00 26.06.2023
Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников
0
223
14:32 26.06.2023
Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
0
228
14:29 26.06.2023
Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека
0
234

Возврат к списку