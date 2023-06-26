Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса
16:40 26.06.2023
В Москве в Центральном административном округе стартовало строительство гостиничного комплекса на 73 номера. По словам руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, объект, расположенный по адресу Большая Татарская улица, владение 21, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Комплекс, состоящий из двух корпусов площадью 17,4 тыс. кв м, будет объединен общим подземным пространством.
Согласно информации Лёвкина, корпус, выходящий фасадом на Большую Татарскую улицу, будет трехэтажным, в нем предусмотрены трехуровневые номера. Второй корпус будет переменной этажности (6-8 этажей), в нем спроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами. Фасады корпусов планируется выполнить в современном классическом стиле, учитывая окружающую малоэтажную застройку разных времен.
Проект будет выполняться в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая с 2011 года ежегодно формируется на основании Государственной программы «Градостроительная политика», принятой мэром столицы Сергеем Собяниным.
По словам Лёвкина, с начала 2023 года в Центральном административном округе ввели в эксплуатацию уже три гостиничных комплекса, которые расположены в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Построенные гостиницы рассчитаны на 528 номеров. До конца 2023 года предполагается ввести в эксплуатацию еще одну гостиницу в Замоскворечье. В результате номерной фонд отелей Центрального административного округа Москвы полнится еще 240 номерами.
НОВОСТИ
- 17:00 26.06.2023
- Посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу — Лавров
- 16:32 26.06.2023
- ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
- 16:12 26.06.2023
- Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
- 16:00 26.06.2023
- Польша передаст украинским полиции и погранслужбе «тысячи автоматов и миллионы патронов»
- 15:58 26.06.2023
- Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
- 15:32 26.06.2023
- В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры
- 15:12 26.06.2023
- Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
- 15:00 26.06.2023
- Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников
- 14:32 26.06.2023
- Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
- 14:29 26.06.2023
- Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать