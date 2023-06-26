Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса

16:40

В Москве в Центральном административном округе стартовало строительство гостиничного комплекса на 73 номера. По словам руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, объект, расположенный по адресу Большая Татарская улица, владение 21, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Комплекс, состоящий из двух корпусов площадью 17,4 тыс. кв м, будет объединен общим подземным пространством.

Согласно информации Лёвкина, корпус, выходящий фасадом на Большую Татарскую улицу, будет трехэтажным, в нем предусмотрены трехуровневые номера. Второй корпус будет переменной этажности (6-8 этажей), в нем спроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами. Фасады корпусов планируется выполнить в современном классическом стиле, учитывая окружающую малоэтажную застройку разных времен.

Проект будет выполняться в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая с 2011 года ежегодно формируется на основании Государственной программы «Градостроительная политика», принятой мэром столицы Сергеем Собяниным.

По словам Лёвкина, с начала 2023 года в Центральном административном округе ввели в эксплуатацию уже три гостиничных комплекса, которые расположены в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Построенные гостиницы рассчитаны на 528 номеров. До конца 2023 года предполагается ввести в эксплуатацию еще одну гостиницу в Замоскворечье. В результате номерной фонд отелей Центрального административного округа Москвы полнится еще 240 номерами.