Собянин: Запуск участка "Селигерская" - "Физтех" салатовой ветки метро планируется в 2023 году

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Участок метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии планируют открыть уже в 2023 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина на станциях активно ведутся работы: «Помимо станции «Лианозово» рядом строится новая станция МЦД-1. Очень важный транспортный узел здесь получается, который обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы и Подмосковья».

Как отметил гендиректор компании-подрядчика «Мосметрострой» Сергей Жуков, общая готовность участка от «Селигерской» до «Физтеха» - почти 60%. «Общие строительные работы выполнены, приступили к отделочным работам, занимаемся инженерными системами», - заявил Жуков.

По словам мэра, важно обеспечить жилой район у станци метро и одноименной станции МЦД-1 «Лианозово», подземным переходом, который обеспечит шаговую доступность к транспортным объектам и позволит с комфортом пересаживаться между станциями. Мэр заявил, что подземный переход нужно сделать до конца года.

Отметим, что строительство участка от «Селигерской» до «Физтеха», протяженностью 5,8 км началось в 2019 году. Он пролегает вдоль Дмитровского шоссе и объединит три станции: «Яхромская» - у пересечения Дмитровского шоссе и ул. 800-летия Москвы; «Лианозово» - на пересечении Дмитровского шоссе и ул. Дубнинская; «Физтех» - севернее бульвара Академика Ландау. Планируется, что новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро помогут улучшить транспортное обслуживание примерно 500 тыс. москвичей.