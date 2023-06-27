Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о передаче Росгвардии военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается, всю технику будут закупать в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн во вторник, ссылаясь на разговор с представителями Росгвардии.

«Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК Вагнер не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.