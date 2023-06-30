Рой пчел напал на детей в Башкирии, из пострадавших извлекли 465 жал
13:20 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рой домашних пчел напал на двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкирии. В реанимации медики извлекли из детей около 465 пчелиных жал, сообщили в детской больнице города Стерлитамака на странице во «ВКонтакте» в пятницу.
В селе Ахмерово два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, где на них напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетнему мальчику удалось сбежать, добраться до дома и сообщить о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться.
«Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка. Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации детской больницы города Стерлитамак. <…> В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы», — сообщили в учреждении.
Отмечается, что спасением братьев занимался опытный врач Григорий Саарян. В больнице добавили, что состояние мальчиков улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается, дети находятся под наблюдением врачей.
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