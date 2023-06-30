Заммэра Бочкарёв: На посвященной авиации станции Солнцевской линии метро начали монтировать изображения самолетов

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На станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро начали монтировать алюминиевые панели с изображениями российских летательных аппаратов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, алюминиевые панели – один из основных материалов отделки платформенного участка. Пассажиры смогут увидеть история отечественной авиации от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204.

Элементы отделки с изображениями изготавливали на одном из предприятий в Беларуси. По словам Бочкарева, еще одним «авиационным» элементом оформления станции будут потолочные световые конструкции в виде самолетных турбин: «Первая из них уже обрела окончательный облик – на каркасе завершен монтаж светового оборудования и декоративных алюминиевых панелей. Устройство еще девяти «турбин» продолжается».

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро в Москве) Юрия Кравцова, архитектурный облик «Пыхтино» связан с авиацией поскольку рядом со станцией находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. «На платформенном участке практически выполнена отделка гранитом пола и цоколя путевых стен. Ведется отделка гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, связывающего платформу с вестибюлем станции», – сообщил Кравцов, по словам которого, в наклонном ходу идет монтаж светильников.

Открытие нового участка Солнцевской линии, включающего станции «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, позволит улучшить транспортное обслуживание Новой Москвы. Кроме того, аэропорт «Внуково» будет первой в России воздушной гаванью с собственной станцией метрополитена.