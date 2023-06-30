Будущие контрактники в Москве рассказали о своем желании помочь участникам СВО

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Горожане, прибывшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам, что намерены помочь участникам специальной военной операции (СВО). Один из опрошенных представителями СМИ сообщил, что едет в зону спецоперации уже второй раз. «Там же наши пацаны, едем помогать, уже опытные бойцы. Решение принималось непросто, потому что родители, жена сначала отговаривали, но я все равно смог их убедить в правильности решения. Сейчас уже семья поддерживает», - заявил мужчина.

Еще один посетитель пункта также говорит, что уже был на фронте. «Уже в первой командировке был, сейчас второй заход, ну и дети должны гордиться своими родителями, - говорит он. Сын учится в кадетском корпусе, я считаю, что он должен гордиться своим отцом… Любая семья тяжело реагирует, но кто-то должен выполнять эту работу… Только вперед, полные паруса, победа за нами».

Как уже сообщала «Независимая газета», в пункте, расположенном на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, принимают и москвичей, и жителей других регионов, и иностранцев. Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru, а также используя в чат-бот @MskContract_bot в Telegram.