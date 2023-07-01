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НОВОСТИ

«Роснефть» направит акционерам на дивиденды 406,5 млрд рублей

09:43 01.07.2023

На общем собрании акционеров «Роснефть» было утверждено решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну акцию. С учетом выплаты промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию «Роснефти» за 2022 год составит 38 руб. 36 коп.

Всего компания направит на выплату дивидендов 406,5 млрд руб, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам.

Отметим, что «Роснефть» четко выполняет свои обязательства перед инвесторами и всегда выплачивает им дивиденды. По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова текущая дивидендная доходность за 2022 год по акциям «Роснефти» находится на уровне 10,1%. «Это очень высокий показатель для российского рынка. Например, аналогичный показатель «Новатэка» составляет 6,1%, Сургутнефтегаза – 3%, НКНХ – 1,6%, Норникеля – 6,7%, Полюса – 5%, «Фосагро» - 8,9%, «Русгидро» - 9,2%», - отметил эксперт.

При этом некоторые крупные российские компании не смогли порадовать акционеров выплатами. Например «Газпром» отказался от выплат финальных дивидендов за 2022 год и ограничился только промежуточными дивидендами. Как отмечает Суверов, от выплат финальных дивидендов по итогам 2022 года также отказались ВТБ, «Россети», «Атомэнергопром», «Алроса», а также все крупные металлургические компании, которые при этом имеют одну из самых низких налоговых нагрузок на российском рынке.

По данным годового отчета «Роснефти» за 2022 год, утвержденного на годовом собрании акционеров, общее количество акционеров компании с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года увеличилось в 3,4 раза и достигло 796,6 тыс. человек.

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