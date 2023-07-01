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Из-за скандала с бомбоубежищами Зеленский уволил глав четырех районов Киева

10:35 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.

Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.

Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.

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