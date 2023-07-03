Заммэра Москвы Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости выполнен более чем на три четверти

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В Москве за шесть месяцев 2023 года введено в эксплуатацию 6,5 млн кв м различной недвижимости, в том числе 2,95 млн кв м жилья. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, несмотря на прогнозы и опасения, международные санкции не смогли серьезно повлиять на строительную отрасль мегаполиса. «Уже к июлю мы выполнили план ввода недвижимости этого года более чем на 76%», - заявил заммэра.

Бочкарёв отмечает, что в нынешнем году для выполнения плана по госпрограммам «Градостроительная политика» и «Жилище» нужно будет ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв м недвижимости, в том числе около 4,8 млн кв м жилья.

Как считает Бочкарёв, Стройкомплекс Москвы продолжит работать успешно. «Механизм отлажен, эффективно работает, и у нас нет никаких оснований полагать, что в работе произойдет какой-то сбой», - сообщил заместитель мэра. По его словам, на снабжении городских строек не сказался даже уход ряда поставщиков и производителей материалов. «Несмотря на то, что ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в России, все вопросы, связанные с отдельными видами импортозависимой продукции, оперативно решаются, все строительные объекты вводятся в эксплуатацию своевременно», - утверждает Бочкарёв.