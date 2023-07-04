Сбер открыл уже более миллиона эскроу-счетов

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Количество открытых Сбером эскроу-счетов в июне 2023 года превысило один миллион, а их общая сумма составила 5,2 трлн руб. Банк уже раскрыл 593,3 тыс. эскроу-счетов на 2,3 трлн руб. Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу правила долевого строительства, позволяющие купить жилье в строящемся доме только через счет эскроу, гарантирующий участникам долевого строительства сохранность средств, а застройщикам – доступное банковское финансирование.

По словам директора Управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко, уже более 2 млн семей безопасно купили квартиру с использованием эскроу. «В июне Сбер открыл миллионный счет, а более 500 тыс. счетов эскроу уже раскрыто в пользу застройщиков, то есть полмиллиона семей получили квартиры, купленные с механизмом эскроу. Этот банковский инструмент даёт покупателям жилья уверенность в том, что их средства в безопасности, а строительство дома профинансировано», – сообщил Кравченко.

Отметим, что с 2022 года счета эскроу также активно используют в коммерческих, и государственных закупках. Расчеты с эскроу помогают контролировать расходование бюджетных средств, в том числе по социальным программам, при выплатах из бюджетов различных уровней, а также используются при реализации залогового имущества. Использование эскроу в закупках дает множество преимуществ: не нужен аванс, поставщик финансируется по сниженной ставке, не требуется независимая гарантия возврата аванса (соответственно, нет расходов на её получение). А особый правовой статус счетов эскроу защищает средства на счете от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.

Сейчас, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, с использованием механизма эскроу продается и покупается 93% квартир на первичном рынке – почти 1,9 млн квартир из более 2 млн.