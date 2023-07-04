События во Франции говорят о провале миграционной политики ЕС — Сийярто
21:20 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспорядки во Франции свидетельствуют о провале миграционной политики Евросоюза и попыток стран Запада интегрировать в общество мигрантов и беженцев из Азии и Африки. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая во вторник на вопросы депутатов в национальном парламенте.
«Возможно, в Европе были люди, которые жили мечтой о том, что усилия западноевропейской социальной интеграции могут увенчаться успехом. Что ж, если они включали телевизор в последние несколько дней и смотрели новости из Франции, то я думаю, что их тщеславная фантазия быстро обернулась разочарованием», — сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на сайте парламента.
Однако Сийярто не верит, что события во Франции заставят лидеров ЕС изменить подход к проблеме нелегальной миграции. «Никакой трагедии, похоже, не будет достаточно, чтобы привести в чувство людей в Брюсселе», — отметил министр. Он напомнил, что Еврокомиссия подготовила новый план принудительного расселения мигрантов и беженцев по квотам для всех стран ЕС.
На последнем саммите Евросоюза, проходившем в Брюсселе 29–30 июня, Венгрия и Польша открыто выступили против этой инициативы. По сведениям из кулуаров саммита, несколько других стран также высказали претензии к этим замыслам. В результате никакого решения по вопросу лидеры ЕС не приняли.
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