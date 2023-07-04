Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
22:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с резкой критикой за то, что тот не поддерживает обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«После того как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир уже немного иначе реагирует. Кроме одного человека — Гросси. С достаточно чудной последовательностью, я с иронией говорю, субъект Гросси говорит, что нет никаких рисков, мы не видим рисков», — заявил Подоляк в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.
Советник офиса президента Украины отметил заявление гендиректора МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью ЗАЭС. При этом Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказывает давления на Россию в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над ЗАЭС. «Вы понимаете, что человек абсолютно не является эффективным с точки зрения управления ключевым риском, который сегодня возникает», — заявил Подоляк о генеральном директоре МАГАТЭ.
«Вместо той клоунады, которую этот человек устраивает, потом, когда будет какая-то катастрофа, этот человек скажет: „Нет-нет, мы тут ни при чем. Мы там работали, мы говорили про угрозы“. Мне кажется, надо более жестко на это реагировать», — заявил Подоляк, имея в виду Гросси.
Во вторник Гросси заявил, что временное отключение ЗАЭС от Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) минувшей ночью показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Как сообщили во вторник в концерне «Росэнергоатом», Украина минувшей ночью отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством станцию. После отключения линии ее питание перешло на резервные трансформаторы. Позднее электроснабжение Запорожской АЭС было восстановлено.
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