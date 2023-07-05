Заммэра Москвы Бочкарёв: Завершено устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса электродепо «Южное»
13:28 05.07.2023
Завершились монолитные работы в ходе строительства административно-бытового корпуса в составе электродепо «Южное». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, административно-бытовой корпус получил переменную высотность и состоит из четырех секций от трех до семи этажей. «В ходе работ уложено свыше 6,5 тыс. кубометров бетона, - сообщил он. - Ведется устройство стен, перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем».
В здании создадут 429 помещений разного назначения, например, там будут офисы для персонала и служб электродепо, помещения для отдыха локомотивных бригад и рабочих, столовая, актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал и оздоровительный комплекс.
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро является строительное подразделение «Мосинжпроекта» - «МИПСТРОЙ 1». По данным гендиректора этой компании Константина Маслакова, сейчас идет строительство отстойно-ремонтного корпуса электродепо, где будет проходить техническое обслуживание поездов, а также их плановый и капитальный ремонт. «Параллельно ведем работы по устройству смотровых канав и подрельсовых эстакад, монтажу инженерных систем и кабеленесущих конструкций. Кроме этого, приступили к устройству кровли», – заявил Маслаков.
Также продолжается устройство парковых путей, по которым электропоезда метро будут направляться на техническое обслуживание – рельсы уже укладывают на шпалы. Протяженность парковых путей электродепо «Южное» будет составлять более 9 км.
НОВОСТИ
- 13:32 05.07.2023
- Придание английскому официального статуса на Украине противоречит конституции — омбудсмен
- 13:20 05.07.2023
- Сергей Михайлов покидает пост гендиректора ТАСС, его сменит Андрей Кондрашов из ВГТРК
- 13:05 05.07.2023
- Речной трамвай врезался в пирс в Ярославле, пострадали три человека, пассажиры эвакуированы
- 13:00 05.07.2023
- Песков назвал вымыслом публикации про «предостережения» Си Цзиньпина Путину
- 12:57 05.07.2023
- Будущий контрактник в Москве рассказал, что движет мужчинами, которые идут добровольцами на СВО
- 12:32 05.07.2023
- Крайне низкий уровень рождаемости отмечается в 10 регионах РФ — Голикова
- 12:20 05.07.2023
- Суд приговорил к 17 годам колонии девушку, устроившую стрельбу в детсаду Красноярска
- 12:05 05.07.2023
- Принять Украину в ЕС без гарантий безопасности будет сложно — МИД Португалии
- 12:00 05.07.2023
- В США требуют, чтобы ядерное оружие контролировал человек, а не ИИ
- 11:57 05.07.2023
- Сергей Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать