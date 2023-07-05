Заммэра Москвы Бочкарёв: Завершено устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса электродепо «Южное»

13:28

Завершились монолитные работы в ходе строительства административно-бытового корпуса в составе электродепо «Южное». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, административно-бытовой корпус получил переменную высотность и состоит из четырех секций от трех до семи этажей. «В ходе работ уложено свыше 6,5 тыс. кубометров бетона, - сообщил он. - Ведется устройство стен, перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем».

В здании создадут 429 помещений разного назначения, например, там будут офисы для персонала и служб электродепо, помещения для отдыха локомотивных бригад и рабочих, столовая, актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал и оздоровительный комплекс.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро является строительное подразделение «Мосинжпроекта» - «МИПСТРОЙ 1». По данным гендиректора этой компании Константина Маслакова, сейчас идет строительство отстойно-ремонтного корпуса электродепо, где будет проходить техническое обслуживание поездов, а также их плановый и капитальный ремонт. «Параллельно ведем работы по устройству смотровых канав и подрельсовых эстакад, монтажу инженерных систем и кабеленесущих конструкций. Кроме этого, приступили к устройству кровли», – заявил Маслаков.

Также продолжается устройство парковых путей, по которым электропоезда метро будут направляться на техническое обслуживание – рельсы уже укладывают на шпалы. Протяженность парковых путей электродепо «Южное» будет составлять более 9 км.