Сбер: Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту
11:44 07.07.2023
Безопасность персональных данных клиентов банков являются важным фактором в настоящее время, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России.
«Компании, которые будут лучше с этим справляться, – это и есть некий новый стандарт, который важен для клиента, потому что данные становятся не просто «новой нефтью», а становятся важным фактором, потому что на них теперь очень много чего можно построить. Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит эту безопасность и докажет это клиенту», – сказал он.
Кирилл Царев добавил, что сегодня с помощью искусственного интеллекта предотвращается огромное количество мошеннических действий.
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