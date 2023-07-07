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НОВОСТИ

Сбер: Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту

11:44 07.07.2023

Безопасность персональных данных клиентов банков являются важным фактором в настоящее время, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России.

«Компании, которые будут лучше с этим справляться, – это и есть некий новый стандарт, который важен для клиента, потому что данные становятся не просто «новой нефтью», а становятся важным фактором, потому что на них теперь очень много чего можно построить. Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит эту безопасность и докажет это клиенту», – сказал он.

Кирилл Царев добавил, что сегодня с помощью искусственного интеллекта предотвращается огромное количество мошеннических действий.

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