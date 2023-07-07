ГП РФ признала нежелательной в РФ деятельность Human Rights House Foundation
16:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность международной организации Human Rights House Foundation (Норвегия) и ее филиалов на Украине, в Литве, Грузии и Армении. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе российского надзорного ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории РФ деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, фонд „Дом прав человека“, Норвегия), а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых домов прав человека — The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House („Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова“, Литовская Республика), Educational Human Rights House Chernihiv („Образовательный дом прав человека Чернигов“, Украина), Human Rights House Tbilisi („Дом прав человека Тбилиси“, Грузия), Human Rights House Crimea („Дом прав человека Крым“, Украина), Human Rights House Yerevan („Дом прав человека Ереван“, Республика Армения)», — сообщили в Генпрокуратуре.
Деятельность фонда и национальных домов прав человека «направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем», отметили в ведомстве.
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